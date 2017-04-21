У Вінницькій області шукають безвісти зниклу15-річну Настю. ФОТО
У Вінницькій області шукають безвісти зниклу15-річну Настю. ФОТО
У Вінницькій область шукають 15-річну Настю Сімоненкову.
13 квітня 2017 року дівчина пішла на заняття у м. Ладижин та з того часу де вона - рідним невідомо.
Прикмети дитини:
172 см на зріст, довге світле волосся.
Одяг:
зелена куртка, салатовий кардиган, чорні штани, сині туфлі.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ