На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО

На 16 км. автодороги Болград-Одеса рейсовий автобус сполученням «Болград-Жовтневе», який перевозив пасажирів, перекинувся в кювет.

У результаті ДТП п’ятеро пасажирів госпіталізовані до медичного закладу, четверо з яких – з черепно-мозковими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребують.

На місці події працює слідчо-оперативна група Болградського ВП. Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодними умовами. Остаточні обставини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області.