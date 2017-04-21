На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО
На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО
На 16 км. автодороги Болград-Одеса рейсовий автобус сполученням «Болград-Жовтневе», який перевозив пасажирів, перекинувся в кювет.
У результаті ДТП п’ятеро пасажирів госпіталізовані до медичного закладу, четверо з яких – з черепно-мозковими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребують.
На місці події працює слідчо-оперативна група Болградського ВП. Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодними умовами. Остаточні обставини ДТП встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області.