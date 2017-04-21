На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО

На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО

07:40 21.04.2017
  • На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО
  • На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО
  • На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО
  • На Одещині перекинувся бус із пасажирами є поранені. ФОТО

На 16 км. автодороги Болград-Одеса рейсовий автобус сполученням «Болград-Жовтневе», який перевозив пасажирів, перекинувся в кювет.

У результаті ДТП п’ятеро пасажирів госпіталізовані до медичного закладу, четверо з яких – з черепно-мозковими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребують.

На місці події працює слідчо-оперативна група Болградського ВП. Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодними умовами. Остаточні обставини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області.

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