На Одещині до днища іномарки причепили вибуховий пристрій. ФОТО

На Одещині до днища іномарки причепили вибуховий пристрій. ФОТО

09:44 21.04.2017
  • На Одещині до днища іномарки причепили вибуховий пристрій. ФОТО
  • На Одещині до днища іномарки причепили вибуховий пристрій. ФОТО
  • На Одещині до днища іномарки причепили вибуховий пристрій. ФОТО

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з міських станцій техобслуговування під час технічного огляду автомобіля, на якому сьогодні пересувався Ізмаїльський міський голова, було виявлено підозрілий предмет.

Знахідка була прикріплена до днища автомобіля.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Фахівці встановили, що невідомий пристрій не є частиною зазначеного автомобіля. На місце були викликані фахівці вибухотехнічного управління поліції Одеської області.

При огляді вибухотехніки встановили, що підозрілий предмет прикріплений до зовнішньої частини днища автомобіля за допомогою магніту. Знахідка є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, поміщеним до металевого корпусу. Фахівці прийняли рішення про його знешкодження (руйнування) за допомогою гідродинамічного руйнівника на місці виявлення.

Під час руйнування стався вибух виявленого пристрою. У результаті ніхто не постраждав. Автомобіль отримав невеликі осколкові ушкодження днища і коліс.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на вчинення злочину) і п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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