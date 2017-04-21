На Одещині під час ДТП трагічно загинув один із водіїв. ФОТО

На Одещині під час ДТП трагічно загинув один із водіїв. ФОТО

12:22 21.04.2017
  • На Одещині під час ДТП трагічно загинув один із водіїв. ФОТО
  • На Одещині під час ДТП трагічно загинув один із водіїв. ФОТО

О 16:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Одеса — Київ, в районі Клеверного мосту, сталася дорожньо-транспортна пригода. Як стало відомо, зіткнулися два автомобіля «Рено Трафік» та «Вольво», в результаті чого один з водіїв загинув.

Рятувальники, які прибули за викликом, допомогли вилучити тіло загиблого водія. До виконання робіт було залучене відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Одеській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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