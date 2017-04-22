У Волинській області зник 15-річний юнак. ФОТО

У Волинській області зник 15-річний юнак. ФОТО

10:00 22.04.2017
У Волинській області зник 15-річний Богдан Парчевський.

18 квітня 2017 року хлопець пішов з ліцею у Луцьку і з того часу про нього немає жодних звісток. 

Прикмети дитини: 
165-170 см на зріст, середньої статури, коротке темне волосся.
Одяг: 
камуфляжна форма "пікселі".

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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