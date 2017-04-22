View the full image У Волинській області зник 15-річний юнак. ФОТО

18 квітня 2017 року хлопець пішов з ліцею у Луцьку і з того часу про нього немає жодних звісток. У Волинській області зник 15-річний Богдан Парчевський.

Прикмети дитини: 165-170 см на зріст, середньої статури, коротке темне волосся. Одяг: камуфляжна форма "пікселі".

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ