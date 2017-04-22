У Волинській області зник 15-річний юнак. ФОТО
У Волинській області зник 15-річний юнак. ФОТО
У Волинській області зник 15-річний Богдан Парчевський.
18 квітня 2017 року хлопець пішов з ліцею у Луцьку і з того часу про нього немає жодних звісток.
Прикмети дитини:
165-170 см на зріст, середньої статури, коротке темне волосся.
Одяг:
камуфляжна форма "пікселі".
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ