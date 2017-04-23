View the full image На Донеччині загадково зникла безвісти 17-річна Христина. ФОТО

18 квітня 2017 року дівчина пішла з дому у м.Дружківка та назад досі так і не повернулась. Увага! Зникла 17 - річна Христина Пономаренко у Донецькій області.

Прикмети дитини: виглядає на 16 - 17 років, на зріст 160 см, худорлява, довге русяве волосся, сірі очі. Одяг: чорно-сіре пальто, спідниця у клітинку, чорні черевики.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ