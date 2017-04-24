У Дніпропетровській області шукають зниклого юнака (ФОТО)

У Дніпропетровській області шукають зниклого юнака (ФОТО)

23:00 24.04.2017
У Дніпропетровській області шукають 17 - річного Дмитра Якименка!

8 квітня 2017 року Діма пішов з дому с.Шевченківське та назад так і не повернувся. 

Прикмети дитини: 
виглядає на 15 - 17 років, на зріст 170 см, худорлявий, коротке темне волосся, блакитні очі.
Одяг: 
темна куртка, чорні штани, чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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