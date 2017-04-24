Загадково зниклого чоловіка розшукуть у Полтавській області. ФОТО

Загадково зниклого чоловіка розшукуть у Полтавській області. ФОТО

00:00 24.04.2017

Машівським відділенням поліції Полтавської області розшукується безвісно зниклий Ободяк Юрій Богданович, 01.03.1973 року народження, мешканець села Ряське Машівського району Полтавської області, який пішов з дому 5-го січня 2012 року та не повернувся до теперішнього часу.

Інформації про місце перебування Юрія Ободяка або про обставини його зникнення можна повідомити до чергової частини Машівського відділення поліції – за телефоном 050-548-36-24 053-649-12-02, працівникам кримінальної поліції – 066-054-26-95, на безкоштовний цілодобовий номер «102», або будь-яким іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи засуджуєте ви Івана Дорна за те, що він відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями та росіянами є лише дружба?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.