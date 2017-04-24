View the full image На Закарпатті при загадкових обставинах зник військовослужбовець. ФОТО

Правоохоронці Мукачівського відділу поліції розшукують старшого солдата контрактної служби Максима Булку, який пішов з військової частини та не повернувся.

Розшукуваний — старший солдат 25-річний Максим Булка, мешканець міста Кривий Ріг — служив за контрактом у військовій частині, що знаходиться у селі Павшино Мукачівського району. Військовослужбовець у неділю, 9 квітня, пішов з частини і не повернувся, місце перебування його невідомо.

Чоловік зростом близько 185-190 см, худорлявий, волосся темне коротке, очі блакитні, ніс прямий. Максим Б. Був одягнений у чорний спортивний костюм та берці.

Усіх, кому щось відомо про місцезнаходження розшукуваного військовослужбовця, прохання повідомити до Мукачівського відділу поліції за адресою м. Мукачево, вул. Я. Мудрого, 8 або за номером телефону 0313122332, "102" .

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області