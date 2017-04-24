На Закарпатті молодик на "Мерседесі" на смерть збив жінку. ФОТО

Співробітники Берегівського відділу поліції з’ясовують обставини автопригоди в райцентрі, в якій «Mercedes» смертельно травмував жінку.

Днями на службу «102» надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Мукачівській в Берегові. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що за кермом «Mercedes», який збив жінку, перебував 24-річний житель села Дийда. Потерпілою виявилася 34-річна місцева мешканка. Водій пояснив поліції, що пішохід спробувала перебігти дорогу в недозволеному місці.

Водія освідчено, він був тверезий. Автомобіль доставлено на спецмайданчик Берегівського відділу поліції.

Правоохоронці у події вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області