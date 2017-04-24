Двоє загиблих, четверо поранених - ціна кошмарної ДТП на Дніпропетровщині.ФОТО

23 квітня о 18:10 до Служби порятунку міста Синельникове надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох легкових автомобілів марки «ВАЗ -2106» (рухався у напрямку до м. Дніпра) та марки «Опель Астра» (рухався у зворотному напрямку).

В результаті лобового зіткнення автівок при ДТП загинуло дві особи, водій та пасажир автомобіля «ВАЗ» - 1972 та 1978 років народження, та 4 людини отримали травми.

До місця події було направлено рятувальників 48 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Особовим складом ДСНС за допомогою гідравлічних ножиць проведено зрізання даху і вилучення тіл загиблих.

Постраждалі з чисельними травмами, з різними ступенями важкості, госпіталізовані до Синельниківської ЦРЛ.

До надання допомоги залучалось 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області