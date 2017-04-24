View the full image На Донеччині хлопець вийшов з навчального закладу і більше його не бачили. ФОТО

18 квітня 2017 року Артем вийшов з навчального закладу м.Слов'янськ та з того часу його ніхто не бачив. На Донеччині безвісти зник 17 - річний Артем Чебан!

Прикмети дитини: на зріст 165 см, коротке світле волосся, середня статура, темні очі.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ