На Київщині безвісти зник 15-річний підліток (ФОТО)
На Київщині безвісти зник 15-річний підліток (ФОТО)
На Київщині безвісти зник 15 - річний Гриша Гречкосєєв!
12 квітня 2017 року хлопчик покинув навчальний заклад с.Копилів, Макарівського району. Де він зараз - невідомо.
Разом у розшуку:
Прикмети дитини:
на зріст 170 - 175 см, середньої статури, коротке чорне волосся, карі очі, чорні брови, смаглявий.
Одяг:
червона куртка, темні штани, чорні кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ