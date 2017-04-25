View the full image У Київській області зник безвісти 17-річний юнак (ФОТО)

12 квітня 2017 року Віталік пішов з навчального закладу с.Копилів, Макарського району та назад так і не повернувся. Увага! У Київській області зник 17 - річний Віталій Соломай.

Разом у розшуку: На Київщині безвісти зник підліток!

Прикмети дитини: на зріст 170 - 175 см, середньої статури, коротке темно - русяве волосся, темні очі. Одяг: сіра куртка, синій светр, темні штани, чорно - білі кросівки, рюкзак.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ