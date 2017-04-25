На Вінниччині палала старенька хата, на підлозі знайшли тіло людини. ФОТО

О 02:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Могилівка Жмеринського району сталася пожежа у житловому будинку. За вказаною адресою було направлено черговий караул ДПРЧ м. Гнівань. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній частині будинку площею 40 кв.м. Вогнеборці локалізували загорання о 02:17, а ліквідували о 02:26.

Вогнем знищена покрівля на площі 30 кв.м. дерев’яні вікна, двері та домашні речі. Підчас гасіння пожежі в одній із кімнат будинку на підлозі було виявлено тіло без ознак життя.

Потерпілим виявився 45-річний власник помешкання. На ліквідацію від ДСНС залучалось три чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області