Рекордну партію амфетаміну вилучила СБУ в Одесі. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з митниками вилучили в Одесі рекордну партію контрабандного амфетаміну.

Правоохоронці встановили, що наркоділки надіслали до Одеського морського порту контейнер начебто з вантажем взуття з однієї з країн Середземномор’я. Серед товару, який призначався для київської фірми, було приховано сто вісімдесят кілограмів психотропів, відомих під назвою «каптогон». За інформацією спецслужби, Україна використовувалася як транзитна країна для доставки наркотиків замовникам в одну з держав Близького Сходу. Вартість вилученого наркотику за цінами «чорного ринку» становить шість мільйонів доларів США.

Оперативники спецслужби затримали трьох злочинців під час отримання вантажу.

Двом із наркоділків, громадянам іншої країни, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

