На Житомирщині несподівано для рідних пішов з дому 17-річний юнак. ФОТО

На Житомирщині несподівано для рідних пішов з дому 17-річний юнак. ФОТО

11:00 25.04.2017
У Житомирській області зник 17-річний Сергій Устіянов.

9 квітня 2017 року хлопець раптово покинув домівку у Житомирі і зник безвісти.

Прикмети дитини: 
виглядає на 17 років, 170 см на зріст, темне коротке волосся.
Одяг: 
чорна весняна куртка, камуфляжні штани,темні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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