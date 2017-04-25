View the full image На Житомирщині несподівано для рідних пішов з дому 17-річний юнак. ФОТО

9 квітня 2017 року хлопець раптово покинув домівку у Житомирі і зник безвісти. У Житомирській області зник 17-річний Сергій Устіянов.

Прикмети дитини: виглядає на 17 років, 170 см на зріст, темне коротке волосся. Одяг: чорна весняна куртка, камуфляжні штани,темні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ