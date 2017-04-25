Подробиці ДТП на трасі Київ-Чоп, в якій було поранено 7-ро людей. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, близько о пів на п’яту вечора у селі Панталія Дубенського району.

Правоохоронці на місці події з’ясували, що 20-річний водій «ВАЗ 2108», житель Донецька, який наразі проживає у Львові, рухаючись у напрямку Рівного, не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Mercedes-Benz Sprinter».

Останнім керував 33-річний житель Костопільського району. Авто врізалося у відбійник, у результаті чого його відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся із ще одним мікроавтобусом «Renault Trafic», під керуванням 36-річного жителя Млинівського району.

На момент ДТП іще один автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter», який рухався позаду транспортного засобу цієї ж марки, отримав механічні пошкодження. Намагаючись уникнути зіткнення, мікроавтобус врізався у відбійник.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали семеро учасників.

Першочергово медичної допомоги потребували пасажири «Renault», троє дітей водія. У 13-річної дівчинки діагностували закриту травму передпліччя. Трирічна дівчинка отримала садна обличчя, а її сестричка, якій через місяць виповниться два роки, отримала забійну рану руки.

Усіх малолітніх дітей госпіталізували у дитяче відділення Дубенської центральної районної лікарні. У їхнього батька діагностували рвану рану брови, однак близько десятої вечора з болем у шиї він знову звернувся до лікарні, де у нього виявили перелом поперекового відростка шийного відділу хребта. Чоловік нині перебуває у травматологічному відділенні цього ж медзакладу.

Унаслідок ДТП постраждав пасажир мікроавтобуса "Mercedes", 28-річний житель Тернопільської області. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій потиличної ділянки, закриту травму щелепового суглобу. Також у салоні мікроавтобуса перебувало десятеро пасажирів, з яких, на щастя, ніхто не постраждав.

У приймальне відділення Дубенської ЦРЛ із закритим переломом плеча та струсом головного мозку доставили водія ВАЗівки. Після надання медичної допомоги його відпустили на лікування за місцем проживання у м.Львів. Сьогодні, 25 квітня, він звернувся в міську клінічну лікарню, де у нього діагностували перелом обох кісток правого передпліччя, забійні садна грудної клітки.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Відповідно до результатів медичного освідування усі водії були тверезі.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області