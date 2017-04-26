У Херсоні поліцейський за сумісництвом працював наркодилером. ФОТО
У Херсоні поліцейський за сумісництвом працював наркодилером. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України затримали у Херсоні поліцейського роти особливого призначення під час збуту наркотиків
Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично купував психотропи у наркодилера, розфасовував їх на дрібніші порції та перепродував наркозалежним.
Співробітники СБ України затримали сержанта під час несення служби, коли той намагався збути пакунок з амфетаміном і коноплею.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України затримали у Херсоні поліцейського роти особливого призначення під час збуту наркотиків.
Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично купував психотропи у наркодилера, розфасовував їх на дрібніші порції та перепродував наркозалежним.
Співробітники СБ України затримали сержанта під час несення служби, коли той намагався збути пакунок з амфетаміном і коноплею.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
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