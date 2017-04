У Херсоні поліцейський за сумісництвом працював наркодилером. ФОТО

View the full image

View the full image

View the full image

Співробітники Служби безпеки України затримали у Херсоні поліцейського роти особливого призначення під час збуту наркотиків

Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично купував психотропи у наркодилера, розфасовував їх на дрібніші порції та перепродував наркозалежним.

Співробітники СБ України затримали сержанта під час несення служби, коли той намагався збути пакунок з амфетаміном і коноплею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали у Херсоні поліцейського роти особливого призначення під час збуту наркотиків.

Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично купував психотропи у наркодилера, розфасовував їх на дрібніші порції та перепродував наркозалежним.

Співробітники СБ України затримали сержанта під час несення служби, коли той намагався збути пакунок з амфетаміном і коноплею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3217#sthash.cmYmQHY5.dpuf