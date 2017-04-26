У Херсоні поліцейський за сумісництвом працював наркодилером. ФОТО

У Херсоні поліцейський за сумісництвом працював наркодилером. ФОТО

01:00 26.04.2017
  • У Херсоні поліцейський за сумісництвом працював наркодилером. ФОТО
  • У Херсоні поліцейський за сумісництвом працював наркодилером. ФОТО
  • У Херсоні поліцейський за сумісництвом працював наркодилером. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали у Херсоні поліцейського роти особливого призначення під час збуту наркотиків

Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично купував психотропи у наркодилера, розфасовував їх на дрібніші порції та перепродував наркозалежним.

Співробітники СБ України затримали сержанта під час несення служби, коли той намагався збути пакунок з амфетаміном і коноплею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали у Херсоні поліцейського роти особливого призначення під час збуту наркотиків.

Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично купував психотропи у наркодилера, розфасовував їх на дрібніші порції та перепродував наркозалежним.

Співробітники СБ України затримали сержанта під час несення служби, коли той намагався збути пакунок з амфетаміном і коноплею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3217#sthash.cmYmQHY5.dpuf

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