Факт загибелі дитини у ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Факт загибелі дитини у ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО

14:40 26.04.2017
  • Факт загибелі дитини ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Факт загибелі дитини ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Факт загибелі дитини ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Факт загибелі дитини ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Факт загибелі дитини ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Факт загибелі дитини ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • Факт загибелі дитини ДТП розслідує поліція Одещини. ОНОВЛЕНО. ФОТО

На місці події працювала слідчо-оперативна група Біляївського відділу поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Одеській області.

Сьогодні, о 15.40 на автодорозі «Київ-Одеса» в районі селища Дачне Біляївського району пасажирський автобус сполученням Київ-Одеса скоїв зіткнення з автомобілем «Сузукі».

У результаті дорожньо-транспортної події загинув 10-річний хлопчик - пасажир легковика. Його батьки та 4-річний брат госпіталізовані з травмами до медичного закладу. Пасажири автобусу по медичну допомогу не зверталися.

Після оформлення ДТП відомості про подію будуть внесені до ЄРДР за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, та буде призначено низку експертиз. Обставини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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