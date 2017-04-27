У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО
У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО
Двох торгівців зброєю зі складу однієї з військових частин затримала у Миколаєві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.
Оперативники спецслужби затримали ділків під час спроби збуту партії військових засобів ураження. Правоохоронці вилучили у затриманих два автомати АКС, 960 набоїв, два кілограми тротилу, два кілограми пластиду, 17 магазинів, 13 електродетонаторів, три запалювальні трубки, два капсуль-детонатори та 30 запалів до гранат.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ