У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО

У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО

08:06 27.04.2017
  • У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО
  • У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО
  • У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО
  • У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО
  • У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО
  • У Миколаєві СБУ затримала торгівців зброєю з військового складу. ФОТО

Двох торгівців зброєю зі складу однієї з військових частин затримала у Миколаєві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Оперативники спецслужби затримали ділків під час спроби збуту партії військових засобів ураження. Правоохоронці вилучили у затриманих два автомати АКС, 960 набоїв, два кілограми тротилу, два кілограми пластиду, 17 магазинів, 13 електродетонаторів, три запалювальні трубки, два капсуль-детонатори та 30 запалів до гранат.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.