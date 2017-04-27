На Луганщині школярку збив автомобіль, водій якого спробував втекти. ФОТО

На Луганщині школярку збив автомобіль, водій якого спробував втекти. ФОТО

08:44 27.04.2017
  • На Луганщині школярку збив автомобіль, водій якого спробував втекти. ФОТО
  • На Луганщині школярку збив автомобіль, водій якого спробував втекти. ФОТО
  • На Луганщині школярку збив автомобіль, водій якого спробував втекти. ФОТО
  • На Луганщині школярку збив автомобіль, водій якого спробував втекти. ФОТО
  • На Луганщині школярку збив автомобіль, водій якого спробував втекти. ФОТО

Співробітники Управління по боротьбі з торгівлею людьми ГУНП в Луганській області та працівники СБУ побачивши, як водій автомобілю збив на переході дівчинку, негайно вжили вичерпних заходів щоб надати дитині першу медичну допомогу та не дати можливості винуватцю ДТП покинути місце події.

У місті Сєвєродонецьку на перехресті проспекту Гвардійський та вулиці Космонавтів водій автомобілю «ВАЗ-2115», почав рухатися на зелене світло світлофору та на пішохідному переході збив 10-річну дівчинку. Скоївши ДТП, водій намагався уїхати з місця пригоди.

Але, свідками цієї дорожньо-транспортної пригоди стали правоохоронці, які негайно перегородили рух автівці, надали першу медичну допомогу постраждалій дівчинці, викликали швидку допомогу та затримали злочинця до приїзду слідчо-оперативної групи Сєвєродонецького відділу поліції.

Водій автівки виявився 54-річним мешканцем с. Епіфанівка Кремінського району. На місці дорожньо-транспортної події працюють співробітники слідчо-оперативної групи. Потерпіла дівчинка каретою швидкої допомоги доправлена до медичного закладу. Батьки потерпілої встановлені, їм вже повідомлено про цю подію.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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