У селі на Хмельниччині пожежа вбила власника будинку. ФОТО

О 13:14 на пункт зв’язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Сивороги.

На місце події було негайно направлено І відділення рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дунаївці.

На місці події було встановлено, що вогнем охоплені покрівля будинку та одна з житлових кімнат.

Пожежу локалізовано о 13:29 та ліквідовано о 13:32.

На місці події виявлено тіло 56-річного господаря.

Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області