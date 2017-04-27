У селі на Хмельниччині пожежа вбила власника будинку. ФОТО

У селі на Хмельниччині пожежа вбила власника будинку. ФОТО

16:00 27.04.2017
  • У селі на Хмельниччині пожежа вбила власника будинку. ФОТО
  • У селі на Хмельниччині пожежа вбила власника будинку. ФОТО
  • У селі на Хмельниччині пожежа вбила власника будинку. ФОТО

О 13:14 на пункт зв’язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Сивороги.

На місце події було негайно направлено І відділення рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дунаївці.  

На місці події було встановлено, що вогнем охоплені покрівля будинку та одна з житлових кімнат. 

Пожежу локалізовано о 13:29 та ліквідовано о 13:32.

На місці події виявлено тіло 56-річного господаря. 

Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно в Україні популяризувати ідею толерантності до геїв та лесбійок?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.