Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО

Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО

11:20 27.04.2017
  • Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО
  • Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО
  • Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО
  • Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО
  • Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО
  • Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО

27 квітня о 03:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі міста Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на приватному подвір’ї горіла прибудова та дах житлового будинку на загальній площі 70 кв.м. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Внаслідок пожежі загинула 80-річна жінка. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 04:06, а о 05:02 – повністю ліквідували. Провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного загорання.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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