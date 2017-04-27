Сильна пожежа у Запоріжжі не залишила людині жодного шансу вижити. ФОТО

27 квітня о 03:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі міста Запоріжжя.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на приватному подвір’ї горіла прибудова та дах житлового будинку на загальній площі 70 кв.м. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Внаслідок пожежі загинула 80-річна жінка. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 04:06, а о 05:02 – повністю ліквідували. Провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного загорання.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області