У Кривому Розі вимагачів чужої квартири затримали просто у нотаріуса. ФОТО

Майже детективна історія почалася з того, що потерпілий привіз зловмисникам 4 тис. доларів, які заборгував його товариш.

Проте, нападникам цього виявилося замало – вони викрали чоловіка та вимагали від нього переписати на них квартиру у центральному районі міста Кривий Ріг.



Наляканий чоловік зателефонував дружині і розповів, що його утримують невідомі особи і для того, щоб його відпустили, необхідно переписати на них квартиру. Жінка звернулася із заявою до Криворізького відділення поліції. Вона розповіла, що невідомі вже 4 дні утримують її чоловіка.

Було встановлено, що чоловік поручився за свого товариша, який у спільного знайомого взяв у борг 4 тис. доларів і зник.

Минув рік і кредитори повідомили, що потрібно віддати борг товариша та домовилися про зустріч у м. Павлограді Дніпропетровської області. 21 квітня 2017 року 26-річний чоловік взяв потрібну суму та поїхав на зустріч з кредиторами, після чого з ним урвався зв'язок.



Під прикриттям поліції жінка взяла документи на квартиру та поїхала до нотаріуса, куди мали приїхати викрадачі разом з чоловіком. Коли всі учасники угоди зібралися у нотаріуса, під час укладання договору купівлі-продажу, обидва зловмисника були затримані співробітниками поліції.



Працівники карного розшуку доставили їх до Криворізького відділу поліції. Викрадачами виявилися жителі м. Павлограда 23 та 26 років. Їх затримано в порядку ст. 208 КПКУ та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 5 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області