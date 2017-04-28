На Вінниччині пожежні кілька годин діставали тіло людини зі штольні. ФОТО

26 квітня о 15:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за межами села Гарячківки Крижопільського району під час самовільного проникнення в штольню закритого кар’єру з видобутку блоків вапнякової породи під завал потрапила одна людина.

За попередньою інформацією у штольні даного кар’єру група з трьох осіб займалась вирощуванням грибів у мішках та несанкціоновано проводила видобуток вапнякових блоків. У результаті самовільного видобутку на відстані 420 метрів у глиб штольні, стався обвал породи між верхнім та нижнім ярусом, загальною вагою близько 30 тонн.

Під завалом опинився 50-річний чоловік та каменерізна машина з видобування вапнякових блоків. Двоє інших осіб встигли відбігти від місця обвалу. На іншій частині породи між ярусами утворилися тріщини на площі близько 100-150 кв. м та утоврилася загроза подальшого обвалу.

На місце події відразу було направлено відділення 20-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Крижопіль, рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та мобільно-оперативну групу ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Загалом від ДСНС на місці надзвичайної події працювало 17 чоловіків особового складу та 4 одиниці техніки.

Через загрозу повторного обвалу породи, аварійно-рятувальні роботи було припинено.

27 квітня о 00:40 до місця події прибуло перше відділення Криворіжського гірничо-рятувального загону із м.Кропивницького, а о 05:10 - друге відділення із Кривого Рогу у кількості 14 чоловік особового складу на 2 одиницях спецтехніки.

О 23:30 рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області