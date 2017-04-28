На Полтавщині додому не повернувся 17-річний хлопець. ФОТО
На Полтавщині додому не повернувся 17-річний хлопець. ФОТО
На Полтавщині зник 17-річний Денис Євтушенко.
21 квітня 2017 року хлопець пішов з дому у м. Кременчук і досі назад так і не повернувся.
Прикмети дитини:
170-175 см на зріст, темне коротке волосся, карі очі, густі брови,
Особливі прикмети:
шрам на нижній губі зліва, шрам внизу підборіддя.
Одяг:
темно-синя кофта з червоними вставками, спортивна чорна кофта з капюшоном, темно-синя куртка, спортивні чорні штани, чорні кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ