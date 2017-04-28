View the full image На Полтавщині додому не повернувся 17-річний хлопець. ФОТО

21 квітня 2017 року хлопець пішов з дому у м. Кременчук і досі назад так і не повернувся. На Полтавщині зник 17-річний Денис Євтушенко.

Прикмети дитини: 170-175 см на зріст, темне коротке волосся, карі очі, густі брови, Особливі прикмети: шрам на нижній губі зліва, шрам внизу підборіддя. Одяг: темно-синя кофта з червоними вставками, спортивна чорна кофта з капюшоном, темно-синя куртка, спортивні чорні штани, чорні кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ