Підозрюваного в особливо тяжкому злочині розшукує поліція Донеччини. ФОТО

Підозрюваного в особливо тяжкому злочині розшукує поліція Донеччини. ФОТО

23:04 29.04.2017

Особу зловмисника встановлено. Це – Карєв Борис Олександрович 22.06.1970 року народження.

Підозрюваний прописаний за адресою: м.Донецьк, вул.Академіка Гупкіна, м.Донецьк, вул.Старицького.

Прикмети: міцної статури, лисуватий (волосся частково розташоване по боках голови), шатен.

Якщо вам відома особа розшукуваного або ви володієте інформацією щодо його ймовірного місцезнаходження, повідомте про це за телефонами 098-044-01-02, 067-719-52-85, 067-158-62-15 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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