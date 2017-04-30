На Житомирщині несподівано для рідних пішов з дому 17-річний юнак. ФОТО
На Житомирщині несподівано для рідних пішов з дому 17-річний юнак. ФОТО
У Житомирській області зник 17-річний Сергій Устіянов.
9 квітня 2017 року хлопець раптово покинув домівку у Житомирі і зник безвісти.
Прикмети дитини:
виглядає на 17 років, 170 см на зріст, темне коротке волосся.
Одяг:
чорна весняна куртка, камуфляжні штани,темні кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ