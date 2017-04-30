На Сумщині при загадкових обставинах зникла літня жінка. ФОТО

На Сумщині при загадкових обставинах зникла літня жінка. ФОТО

11:00 30.04.2017

Роменські поліцейські встановлюють місце знаходження безвісті зниклої Ляшенко Марії Йосипівни, 1939 року народження, жительки с. Плавинище Роменського району.

Літня жінка увечері 26 квітня пішла з дому й до цього часу її місцеперебування залишається невідомим.

Про зникнення 77-річної бабусі повідомила її онука. Вона розповіла, що після сварки з родичами, близько сьомої вечора, старенька вийшла на вулицю, однак додому так і не повернулася.

На вигляд пенсіонерці 77-8 років, зріст 160-165см., худорлявої статури, волосся сиве.

В день зникнення жінка була одягнута у сірий в клітинку піджак та синю сукню, взута в гумові утеплені галоші.

Працівники поліції звертаються до всіх небайдужих громадян, які володіють будь-якою інформаціє, що допоможе в розшуку зниклої пенсіонерки, повідомити про це до Роменського відділу поліції за телефонами (05448) 5-26-62, 5-25-49, 067-54-20-223, 102 або в найближче до вас відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают
19.04.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чи ефективна влада в інформаційній політиці?
19.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

В Одесі повернули комуністичні назви низці вулиць. Чи стане це прецедентом для скасування декомунізації і в інших містах?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.