У Київській області зник безвісти 17-річний юнак (ФОТО)

У Київській області зник безвісти 17-річний юнак (ФОТО)

18:03 01.05.2017
Увага! У Київській області зник 17 - річний Віталій Соломай.

12 квітня 2017 року Віталік пішов з навчального закладу с.Копилів, Макарського району та назад так і не повернувся. 

Разом у розшуку: 
На Київщині безвісти зник підліток!
Прикмети дитини: 
на зріст 170 - 175 см, середньої статури, коротке темно - русяве волосся, темні очі.
Одяг: 
сіра куртка, синій светр, темні штани, чорно - білі кросівки, рюкзак.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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