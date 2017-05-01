На Полтавщині у ДТП одна людина загинула та двоє тяжко поранені. ФОТО

На Полтавщині у ДТП одна людина загинула та двоє тяжко поранені. ФОТО

10:04 01.05.2017
  • На Полтавщині у ДТП одна людина загинула та двоє тяжко поранені. ФОТО
  • На Полтавщині у ДТП одна людина загинула та двоє тяжко поранені. ФОТО
  • На Полтавщині у ДТП одна людина загинула та двоє тяжко поранені. ФОТО

Близько 9-ої години ранку на 256 кілометрі автодороги Київ – Харків, поблизу села Широке, Великобагачанського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів.

Зіткнулися: ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 та Лада-Ларгус.

Унаслідок ДТП 26-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2109 загинув на місці, ще двоє осіб (28-річний водій автомобілів ВАЗ- 2109 та 24-річний водій ВАЗ-21099) отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості.

Загиблий 24-річний пасажир та травмований 28-річний водій є інспекторами Гадяцького відділу поліції Полтавщини.

У автомобілі Лада-Ларгус ніхто не постраждав.

Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На місці пригоди, разом зі слідчо-оперативною групою, працює керівництво поліції області.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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