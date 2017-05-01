На Запоріжжі поліцейські вилучили півтонни незаконно виловленої риби. ФОТО

Протягом доби працівники Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, відділення поліції в річковому порту «Запоріжжя» та Державної екологічної інспекції затримали дві групи зловмисників, які ловили рибу незаконним способом.

Браконьєри нанесли збитків державі на суму понад 30 тисяч гривень.



Під час відпрацювання оперативної інформації близько 00:30 правоохоронці у протоці поблизу смт Кушугум виявили двох чоловіків, 1984 та 1978 років народження, які займалися виловом риби за допомогою сіток.

У браконьєрів вилучили 1475 рибин: карасів та лящів. Своїми діями зловмисники нанесли матеріальні збитки на суму близько 26 тисяч гривень.

А близько 01:20 правоохоронці виявили трьох чоловіків 1976, 1985 та 1986 років народження, останній з яких був раніше засуджений за незаконний вилов риби.

Вони також займалися незаконним рибним добувним промислом. У сітки зловмисників потрапило близько 300 рибин – карасів, лящів та окунів. Браконьєри спричинили збитки на суму близько 5 тисяч гривень.

В обох випадках поліцейські вилучили човни та сітки. Відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років. Триває подальше розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області