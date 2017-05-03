Троє людей загинули під час ДТП на Закарпатті. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Співробітники поліції Закарпаття встановлюють обставини ДТП у Свалявському районі, внаслідок якої двоє осіб загинули на місці і ще одна померла в лікарні.

На службу «102» надійшло повідомлення від працівника патрульної поліції про те, що на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Сусково Свалявського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що близько 21 години водій «Fiat Stilo», рухаючись автотрасою в напрямку Сваляви, з власних міркувань виїхав на зустрічну смугу біля села Сусково.

Внаслідок такого маневру відбулося зіткнення з автомобілем «МАН», який їхав назустріч.

В результаті аварії водій та пасажирка «Fiat Stilo» загинули на місці, другу пасажирку доставили до реанімаційого відділення Свалявської районної лікарні, де вона померла. Водій «МАН» не постраждав.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області