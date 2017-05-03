На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО

На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО

09:01 03.05.2017
  • На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП автомобіль врізався у стовп, є загиблі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась о пів на дев’яту ранку на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне». Від отриманих травм водій іномарки загинув на місці події.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 43-річний житель селища Оржів Рівненського району, керуючи автомобілем «Ford Fusion», рухаючись у напрямку Луцька поблизу села Обарів не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну електроопору.

Унаслідок ДТП чоловік отримав травми несумісні з життям. Його тіло доставили в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчим управлінням за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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