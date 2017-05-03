Необачний пішохід загинув під колесами автомобіля на Тернопільщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталась на Зборівщині, неподалік села від Вільшанка.

Про аварію повідомив близько сам водій автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

На автодорозі Львів-Тернопіль кермувальник транспорту марки SKODA Fabia збив чоловіка, 1992 року народження. За попередніми даними, потерпілий перебігав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Ця безпечність призвела до смерті. Травми пішохода виявилися несумісними з життям.

Водій автівки, відповідно до результатів медичного огляду, був тверезий. Відібрано взірці його крові для токсикологічного дослідження на вміст спиртів.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області