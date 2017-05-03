На Донеччині автомобіль влетів у водойму, загинули двоє людей. ФОТО

На Донеччині автомобіль влетів у водойму, загинули двоє людей. ФОТО

13:24 03.05.2017
  • На Донеччині автомобіль влетів у водойму, загинули двоє людей. ФОТО
  • На Донеччині автомобіль влетів у водойму, загинули двоє людей. ФОТО

Напередодні о 12:35 «101» від Національної поліції до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що необхідне залучення водолазної групи для вилучення автомобіля з водойми у с. Вишневате Нікольського району.

О 16:50 водолази групи водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області занурилися на глибину та закріпили трос за автомобіль, після цього його за допомогою трактора витягнули на берег. В автомобілі було виявлено тіла загиблих чоловіка та жінки.

Загиблих передали співробітникам поліції.

Для проведення робіт залучалося 5 чоловік особового складу ДСНС та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області  

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