Після ДТП на Київщині жінка загинула, а чоловіка деблокували пожежні. ФОТО

О 17:14 до оперативно диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про ДТП на 65-му км траси Київ-Харків. На місце виклику направлено відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

По прибуттю на місце події було встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2106 виконував розворот на трасі Київ-Харків та не надав перевагу в русі водію автомобіля " Тайота Прадо" в результаті чого сталося зіткнення.

Від отриманих травм не сумісних з життям пасажир автомобіля ВАЗ 2106 загинула на місці пригоди, водія за допомогою механізованого інструменту працівниками 24-ДПРЧ було деблоковано та передано працівникам невідкладної медичної допомоги, які госпіталізували потерпілого до Баришівської ЦРЛ.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області