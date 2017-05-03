Після ДТП на Київщині жінка загинула, а чоловіка деблокували пожежні. ФОТО

Після ДТП на Київщині жінка загинула, а чоловіка деблокували пожежні. ФОТО

19:03 03.05.2017
  • Після ДТП на Київщині жінка загинула, а чоловіка деблокували пожежні. ФОТО
  • Після ДТП на Київщині жінка загинула, а чоловіка деблокували пожежні. ФОТО

О 17:14 до оперативно диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про ДТП  на 65-му км траси Київ-Харків. На місце виклику направлено відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка.

По прибуттю на місце події було встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2106 виконував розворот на трасі Київ-Харків та не надав перевагу в русі водію автомобіля " Тайота Прадо" в результаті чого сталося зіткнення.

Від отриманих травм не сумісних з життям пасажир автомобіля ВАЗ 2106 загинула на місці пригоди, водія за допомогою механізованого інструменту працівниками 24-ДПРЧ було деблоковано та передано працівникам невідкладної медичної допомоги, які госпіталізували потерпілого до Баришівської ЦРЛ.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила унікальну справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.