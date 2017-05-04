Під час ДТП у Полтаві перекинувся автомобіль та постраждала людина. ФОТО

ДТП сталась у Полтаві на вулиці Сакко.

Автомобіль «ВАЗ 1118», у ході руху, не впорався з керуванням, в’їхав в електроопору та перекинувся.

Унаслідок ДТП травмована жінка-пасажир транспортного засобу, яка наразі доставлена до місцевої лікарні.

За попередньою інформацією, чоловік перебував у нетверезому стані. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події та причини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області