Під час ДТП у Полтаві перекинувся автомобіль та постраждала людина. ФОТО

Під час ДТП у Полтаві перекинувся автомобіль та постраждала людина. ФОТО

10:00 04.05.2017
  • Під час ДТП у Полтаві перекинувся автомобіль та постраждала людина
  • Під час ДТП у Полтаві перекинувся автомобіль та постраждала людина
  • Під час ДТП у Полтаві перекинувся автомобіль та постраждала людина
  • Під час ДТП у Полтаві перекинувся автомобіль та постраждала людина

ДТП сталась у Полтаві на вулиці Сакко.

Автомобіль «ВАЗ 1118», у ході руху, не впорався з керуванням, в’їхав в електроопору та перекинувся.

Унаслідок ДТП травмована жінка-пасажир транспортного засобу, яка наразі доставлена до місцевої лікарні.

За попередньою інформацією, чоловік перебував у нетверезому стані. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події та причини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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