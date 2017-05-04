Під час ДТП на Тернопільщині тяжко травмувалась людина. ФОТО

Із відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм коліна та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив житель села Баворів Тернопільського району.

Травми вісімнадцятирічний юнак отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталась у Тернопільському районі між селами Грабівці та Баворів.

У даній автопригоді зіткнулися автомобілі Nissan Primera та Volkswagen Transporter. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Водій буса стверджує, що задрімав і як результат - виїхав на смугу зустрічного руху. Коли відкрив очі, то тікати не було куди і він врізався в іномарку.

З місця автопригоди бригада швидкої допомоги забрала водія з Nissan Primera. У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області