На Прикарпатті у ДТП на смерть розбилась жінка-водій. ФОТО

На Прикарпатті у ДТП на смерть розбилась жінка-водій. ФОТО

12:00 04.05.2017
  • На Прикарпатті у ДТП на смерть розбилась жінка-водій. ФОТО
  • На Прикарпатті у ДТП на смерть розбилась жінка-водій. ФОТО
  • На Прикарпатті у ДТП на смерть розбилась жінка-водій. ФОТО

Наразі працівники поліції з'ясовують, що стало причиною ДТП, у результаті якого 47-річна жінка-водій не впоралася з керуванням машиною, а відтак отримала несумісні з життям травми.

За попередньою інформацією,  вчора близько 09 год. 10 хв. косівчанка, керуючи автомобілем «Рено Кенго», на дорозі державного значення Стрий-Чернівці-Мамалига у Снятині виїхала на праве узбіччя, де авто занесло.

Далі її машина перетнула смугу зустрічного руху, виїхала за межі проїзної частини дороги, де відбулося перекидання транспортного засобу та його зіткнення з огорожею приватного господарства. В ДТП жінка зазнала тілесних ушкоджень, від яких померла на місці події.

Усі подробиці аварії зі смертельним наслідком встановлює слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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