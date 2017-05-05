У Дніпрі рятувальники вирізали з розбитого авто пораненого водія. ФОТО

У Дніпрі рятувальники вирізали з розбитого авто пораненого водія. ФОТО

11:40 05.05.2017
  • У Дніпрі рятувальники вирізали з розбитого авто пораненого водія. ФОТО
  • У Дніпрі рятувальники вирізали з розбитого авто пораненого водія. ФОТО
  • У Дніпрі рятувальники вирізали з розбитого авто пораненого водія. ФОТО
  • У Дніпрі рятувальники вирізали з розбитого авто пораненого водія. ФОТО

05 травня о 01:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на Набережній Перемоги в місті Дніпро.

Відразу за вказаною адресою було направлено групу рятувальних робіт Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця події особовим складом проведена оцінка обстановки та з’ясовано, що водій автомобіля АУДІ, ймовірно не впоравшись з керуванням, з’їхав з автошляху та зіткнувся з електроопорою.

За допомогою електророзширювача та різака “Холматро”, шанцевого інструменту, водія 1987 року народження було деблоковано з понівеченого автомобіля та передано працівникам швидкої допомоги. Постраждалу жінку, яка знаходилася в тому ж автомобілі, діставали свідки події. Після чого каретою швидкої медичної допомоги її було направлено до міської клінічної лікарні ім. Мечникова. 

До рятувальних робіт було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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