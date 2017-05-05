На Закарпатті рятувальники на пожежі натрапили на тіло людини. ФОТО

На Закарпатті рятувальники на пожежі натрапили на тіло людини. ФОТО

12:03 05.05.2017
  • На Закарпатті рятувальники на пожежі натрапили на тіло людини. ФОТО
  • На Закарпатті рятувальники на пожежі натрапили на тіло людини. ФОТО
  • На Закарпатті рятувальники на пожежі натрапили на тіло людини. ФОТО
  • На Закарпатті рятувальники на пожежі натрапили на тіло людини. ФОТО

05 травня о 07:22 до Служби порятунку «101» повідомили про пожежу в надвірній споруді на території приватного дворогосподарства в с. Вонігово Тячівського району.

На місце події поспішили професіонали 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів. Усього до гасіння залучалося 4 рятувальника та пожежний автомобіль.  Пожежу локалізували о 07:39, а ліквідували о 07:58.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло людини. Загиблим виявився 55-річний батько власника обійстя. Вогонь знищив ліжко, шафу та пошкодив наявні в кімнаті інші речі домашнього вжитку. Усього площа пожежі становила 12 кв. м.

Остаточні причини виникнення пожежі та загибелі людини встановлюються. Ймовірною могло стати паління в ліжку. Зі слів родичів, чоловік полюбляв випити зайвого та покурити.

Рятувальники звертаються до мешканців та гостей Закарпаття з проханням бути обережними у поводженні з вогнем, особливо під час куріння та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.