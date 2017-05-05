На Закарпатті рятувальники на пожежі натрапили на тіло людини. ФОТО

05 травня о 07:22 до Служби порятунку «101» повідомили про пожежу в надвірній споруді на території приватного дворогосподарства в с. Вонігово Тячівського району.

На місце події поспішили професіонали 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів. Усього до гасіння залучалося 4 рятувальника та пожежний автомобіль. Пожежу локалізували о 07:39, а ліквідували о 07:58.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло людини. Загиблим виявився 55-річний батько власника обійстя. Вогонь знищив ліжко, шафу та пошкодив наявні в кімнаті інші речі домашнього вжитку. Усього площа пожежі становила 12 кв. м.

Остаточні причини виникнення пожежі та загибелі людини встановлюються. Ймовірною могло стати паління в ліжку. Зі слів родичів, чоловік полюбляв випити зайвого та покурити.

Рятувальники звертаються до мешканців та гостей Закарпаття з проханням бути обережними у поводженні з вогнем, особливо під час куріння та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області