Телеканал ЧП.INFO змінює параметри прийому телевізійного сигналу!

Телеканал ЧП.INFO змінює параметри прийому телевізійного сигналу!

11:32 05.05.2017

З метою покращення якості мовлення та забезпечення більш впевненого прийому телевізійного сигналу, з 15 червня 2017 року мовлення телеканалу ЧП.INFO буде відбуватися за наступними параметрами:

-          Назва каналу на супутнику: «4P_INFO»

-          Супутник «АМОS-7», орбітальна позиція – 4° W;

-          Частота прийому – 12410,5 МГц;

-          Символьна швидкість  – 20,833 М симв/сек;

-          Поляризація – Horizontal;

-          FEC – 7/8;

Тож, щоб  і надалі дивитись телеканал ЧП.INFO, Вам потрібно до 15 червня 2017 року переналаштувати  свої антени. 

ЧП.INFO – Бачити, щоб жити!

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.