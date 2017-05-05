View the full image Телеканал ЧП.INFO змінює параметри прийому телевізійного сигналу!

З метою покращення якості мовлення та забезпечення більш впевненого прийому телевізійного сигналу, з 15 червня 2017 року мовлення телеканалу ЧП.INFO буде відбуватися за наступними параметрами:

- Назва каналу на супутнику: «4P_INFO»

- Супутник «АМОS-7», орбітальна позиція – 4° W;

- Частота прийому – 12410,5 МГц;

- Символьна швидкість – 20,833 М симв/сек;

- Поляризація – Horizontal;

- FEC – 7/8;

Тож, щоб і надалі дивитись телеканал ЧП.INFO, Вам потрібно до 15 червня 2017 року переналаштувати свої антени.

ЧП.INFO – Бачити, щоб жити!