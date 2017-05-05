На трасі Київ-Чоп молода жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО

На трасі Київ-Чоп молода жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО

15:40 05.05.2017
  • На трасі Київ-Чоп молода жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп молода жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп молода жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп молода жінка потрапила під колеса автомобіля. ФОТО

Сьогодні, п’ятого травня, близько п’ятої ранку на автодорозі «Київ-Чоп» сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала жінка-пішохід. Наразі поліцейські встановлюють її особу та всі обставини події.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що поблизу села Користь водій автомобіля «VOLKSWAGEN Crafter», 31-річний житель Закарпатської області, рухаючись у напрямку Рівного, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на жінку, яка раптово вибігла на проїзну частину дороги.

Потерпілу каретою швидкої медичної допомоги доставили у реанімаційне відділення Корецької центральної районної лікарні, де у неї діагностували політравму. За її життя тепер борються медики.

На вигляд жінці 25-років, була одягнена у рожеві кросівки, чорну кофту та сині джинси.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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