View the full image Молода жінка загадково зникла у Вінниці. ФОТО

Вінницьким відділом поліції розшукується безвісти зникла Павелко Валентина Володимирівна.

Останній раз жінку бачили 3 травня близько 15 години в Вінниці на вулиці 30-річчя Перемоги, 21, у приміщенні Державної виконавчої служби.



Її прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 176 см, худорлявої тілобудови. На момент зникнення була одягнена у білий короткий піджак, чорну футболку, сині джинси, чорні туфлі. При собі мала сонцезахисні окуляри та чорну шкіряну сумку.

Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваної особи прохання зателефонувати до поліції за телефонами: (0432) 59-33-26, 097-972-77-16, 0939748280 або «102».

Конфіденційність гарантовано!

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області