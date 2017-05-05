Молода жінка загадково зникла у Вінниці. ФОТО

Молода жінка загадково зникла у Вінниці. ФОТО

16:40 05.05.2017

Вінницьким відділом поліції розшукується безвісти зникла Павелко Валентина Володимирівна.

Останній раз жінку бачили 3 травня близько 15 години в Вінниці на вулиці 30-річчя Перемоги, 21, у приміщенні Державної виконавчої служби. 

Її прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 176 см, худорлявої тілобудови. На момент зникнення була одягнена у білий короткий піджак, чорну футболку, сині джинси, чорні туфлі. При собі мала сонцезахисні окуляри та чорну шкіряну сумку.

Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваної особи прохання зателефонувати до поліції за телефонами: (0432) 59-33-26, 097-972-77-16, 0939748280 або «102».

Конфіденційність гарантовано!

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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