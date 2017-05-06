На Сумщині літній чоловік пішов з дому та не повернувся. ФОТО

На Сумщині літній чоловік пішов з дому та не повернувся. ФОТО

14:00 06.05.2017

Глухівським відділом поліції ГУНП в Сумській області розшукується Харченко Микола Платонович, 1937 року народження, житель с. Баничі Глухівського району.

25 квітня цього року о 08:00 годині чоловік поїхав на велосипеді до с. Ховзівка, Путивльського району і до теперішнього часу його місце знаходження невідоме.

На вигляд розшукуваному 75-80 років, худорлявої статури, зріст близько 170 - 175 см, волосся сиве, коротке, очі сірі, ніс з горбинкою, губи тонкі,прямі, підборіддя кругле.

Був одягнутий в армійський бушлат захисного кольору, сірий кашкет, чорні брюки, сірий светр з горизонтальними чорними смугами та чорні черевики.

З собою чоловік мав велосипед "Аіст" темно - червоного кольору з жіночою рамою та багажником.

Увага! Чоловік страждає на часткову втрату пам’яті, то ж може не пам’ятати хто він та звідки.

Працівники поліції дуже розраховують на допомогу небайдужих громадян. Тож звертаються до всих, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе в розшуку людини повідомити в найближчий відділ поліції або до Глухівського відділу поліції за телефонами (05444)-2-20-15, 050 307 7504

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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