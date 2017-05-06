Кривдників 80-річної жінки розшукує поліція Тернопільщини. ФОТО

До поліцейських звернулися рідні пенсіонерки і повідомили про те, що в помешканні бабусі побували двоє невідомих осіб. Жінка та чоловік принесли начебто допомогу від пенсійного фонду, але після того, як незнайомці покинули помешкання, звідти зникли всі заощадження.

Вже на місці злочину правоохоронці з’ясували – потерпіла, 1937 року народження. По обіді до її квартири зайшли чоловік та жінка. Сказали, що принесли 600 гривень, які держава в якості разової допомоги виплачує учасникам війни. Бабуся взяла до рук дві купюри номіналом по п’ятсот гривень, а благодійники стали вимагати решту. Пенсіонерка взяла кошти, віднесла до кімнати, де тримала свої збереження, й із сховку вийняла 400 гривень.

Вже в коридорі зловмисники розіграли свою злодійсько-шахрайську схему: жінка раптом згадала, що старенькій конче треба вписати свої дані у якусь відомість і потягнула пенсіонерку на кухню, а напарник зловмисниці тим часом проник до кімнати, де лежали гроші. Злодій вигріб усе: і «допомогу», і понад десять тисяч гривень збережень борщівчанки, і навіть дерев’яну шкатулку в якій бабуся тримала свої прикраси.

Старенька одразу помітила крадіжку, стала телефонувати до рідних і ті – до поліції.

Оперативники встановили - зловмисники пересувалися на автомобілі марки Mercedes E-Class синього кольору з номерами литовської реєстрації JEE 327 (на фото).

Якщо ви бачили цей автомобіль, чи вам щось відомо про зловмисників, телефонуйте у Борщові (03541) 27-18-48, 096 896 77 39 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області