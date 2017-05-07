View the full image 15-річного Назара шукають у Київській області. ФОТО

До сьогоднішнього дня про дитину немає жодних звісток. Ще 27 січня у Київській області (с.Святопетрівське) пішов з навчального закладу 15-річний Назар Спасіченко.

Прикмети дитини: на зріст близько 180 см, худорлявий, коротке темне волосся. Одяг: сині джинси, чорна балонова куртка, зимові черевики.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ