15-річного Назара шукають у Київській області. ФОТО
15-річного Назара шукають у Київській області. ФОТО
Ще 27 січня у Київській області (с.Святопетрівське) пішов з навчального закладу 15-річний Назар Спасіченко.
До сьогоднішнього дня про дитину немає жодних звісток.
Прикмети дитини:
на зріст близько 180 см, худорлявий, коротке темне волосся.
Одяг:
сині джинси, чорна балонова куртка, зимові черевики.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ