Загадково зниклого чоловіка розшукуть у Полтавській області. ФОТО

Загадково зниклого чоловіка розшукуть у Полтавській області. ФОТО

16:00 07.05.2017

Машівським відділенням поліції Полтавської області розшукується безвісно зниклий Ободяк Юрій Богданович, 01.03.1973 року народження, мешканець села Ряське Машівського району Полтавської області, який пішов з дому 5-го січня 2012 року та не повернувся до теперішнього часу.

Інформації про місце перебування Юрія Ободяка або про обставини його зникнення можна повідомити до чергової частини Машівського відділення поліції – за телефоном 050-548-36-24 053-649-12-02, працівникам кримінальної поліції – 066-054-26-95, на безкоштовний цілодобовий номер «102», або будь-яким іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
В скольких войнах на самом деле Россия поучаствовала за последние 72 года
05.05.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.